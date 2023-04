Raději emigrovat. Vyhnout se vojně bude v Rusku o poznání těžší

Obě komory ruského parlamentu schválily tento týden návrhy, které omezují možnosti, jak se vyhnout povolání do armády – ať už se jedná o povinnou vojenskou službu, nebo o případnou další vlnu mobilizace do války proti Ukrajině.

Předvolání se nevyhnou ani muži, kteří nemají na státním portálu účet. Vojenská správa je vyzve k nástupu do armády poštou jako dosud. Po sedmi dnech od záznamu v rejstříku obsílek bude dopis i v tomto případě považován za doručený. Stejně tak bude platit, že adresát nesmí opustit Rusko.

Pokud občan neuposlechne výzvu a nedostaví se do dvaceti dnů od doručení do odvodové kanceláře, čekají ho celkem tvrdé postihy. Úřady mu mohou odebrat řidičské oprávnění, zajistit, aby dotyčný nedostal úvěr, nebo mu zablokovat prodej nemovitosti.

„Jde nám o to, že musíme zefektivnit systém registrace a odvodů těch, kteří mají sloužit v armádě. Podle ústavy branci musejí sloužit v naší armádě, je to ústavní povinnost občanů,“ zdůraznil prezidentův mluvčí na setkání s novináři.

„Je třeba tomu nějakým způsobem čelit. Například tím, že v případě potřeby můžeme povolat do zbraně miliony. A bude celkem snadné to provést,“ uvedl jeden ze zdrojů.

Narychlo přijatý zákon, který měl v první řadě uzákonit zřízení jednotného registru branců, podnítil mezi mladými Rusy novou vlnu diskusí o tom, jak se ještě dá nástupu do armády vyhnout.

I proto se nyní mezi mladými Rusy probírá téma emigrace. Ti, kteří nechtějí rukovat do války, se obávají, že tlak státu bude sílit.

Úvahy o emigraci podněcuje i nejistota, kdy se do armády začne povolávat elektronickými obsílkami. Ministr pro digitalizaci Maxut Šadajev prohlásil, že nový registr branců bude zprovozněn nejdříve na podzim. Na druhou stranu platí, že nově uzákoněná pravidla pro nábor vstoupí v platnost dříve, než začnou plánované informační zdroje fungovat. Povolání přes vládní elektronický portál tak občané mohou dostat už krátce poté, co prezident Putin podepíše změny v zákonech.

Ruští představitelé vytrvale popírají, že by po loňské částečné mobilizaci následovala další. Je však zřejmé, že se snaží zvýšit početní stav armády jinými způsoby. Podle zprávy agentury Bloomberg z konce března usiluje Kreml o nábor 400 tisíc dobrovolníků.

Na letošní podzim se chystá zvýšení věku branné povinnosti z 27 na 30 let. Tento týden vyšlo najevo, že spolu se zavedením elektronických obsílek poslanci Státní dumy schválili také návrh, který umožní nábor dobrovolníků do armády hned po ukončení střední školy. Na úřadech se také objevily nové plakáty, které lákají do armády na vysoké odměny.