Rekonstrukce Kyjevské oblasti je chaos. Stamiliony dostaly pochybné firmy

V loňském roce obdrželo město Buča přibližně 40 milionů hřiven od Kyjevské regionální státní správy. Firma vedoucí opravy je, včetně několika dalších, spřízněná s osobami zapojenými do řady trestních řízení souvisejících s daňovými úniky a paděláním. Majitel společnosti nechtěl s novináři mluvit.

Serhij Tsybulskyi vysvětloval své zapojení do zakázek tím, že jeho rodina po deokupaci Kyjevské oblasti přivezla jako dobrovolníci do Buči chléb. Tehdy se měli setkat i s místními úředníky, kteří jim údajně nabídli práci na rekonstrukci.

Kromě toho zakázky na rekonstrukci Buči v hodnotě přibližně 40 milionů hřiven získala společnost s pravopisnou chybou v názvu - „Bulivelnya Kompaniya Vidbudova“ (správně v ukrajinštině by mělo být budivelnya, v překladu stavební, pozn. red.). Web Bihus poznamenává, že chybu lze vysvětlit spěchem. Společnost byla zaregistrována právníky, vystavena ihned k prodeji a téměř okamžitě poté, co ji koupili noví majitelé, obdržela první zakázky.

Bihus.Info dále zjistil, že ředitel společnosti Borys Lisovskyi dříve pracoval ve společnosti Kyivblagoustrii, kde působil Timur Tkachenko. Je to bývalý obchodní partner Oleksije Kuleby, který byl v roce 2022 vedoucím Kyjevského regionálního administrativního oddělení (KDA). To dohlíželo na proces rekonstrukce a podílelo se na rozdělování zakázek.

Oleksij Kuleba v rozhovoru novinářům řekl, že trestní stezky dodavatelů by měly řešit orgány činné v trestním řízení. KDA o zapojení firem do řízení nevěděla. Dodavatele se snažili vybírat mezi místními podnikateli a on osobně s nikým nejednal.