Poválečná obnova. Filantrop Winkler spustí na Ukrajině miliardové projekty

V první fázi hodlá zainvestovat přes miliardu korun, v budoucnu by však investice mohly být řádově vyšší.

„Moje podnikání na Ukrajině bylo vždy vedeno nejen ziskem, ale především hodnotami, protože by podle mě bylo záhodno mít na hranicích s Ruskem nějakou slušnou evropskou zemi,“ řekl Libor Winkler v rozhovoru pro SZ Byznys.

Na Ukrajině vidí velký potenciál, protože je to obrovská země, kde je spousta paliva. Na severu dřevní štěpka a na jihu pak sláma nebo se třeba často pálí slupky ze slunečnicových semínek. A Winkler chce jako biomasu používat i topoly a vrby z vlastní sadby.

uveden do provozu v prosinci 2020,

Ukrajinci po invazi ruských vojsk daleko víc slyší na energetickou nezávislost. Země je asi ze třetiny závislá na dovozu ruského plynu, který by mohla nahradit právě biomasa.

„Odhaduje se, že technický potenciál biomasy by stačil k nahrazení 22 miliard metrů krychlových zemního plynu ročně. I kdyby se využila jen jeho část, biomasa výrazně sníží závislost Ukrajiny na dovozu energie z Ruska i fosilních palivech obecně,“ píše skupina RSJ ve své analýze ukrajinského trhu, kterou redakci SZ Byznys poskytla.

„Jakmile válka skončí a připraví se podmínky, jsme připraveni zainvestovat mohutněji. Spustíme fond, do kterého dáme i jako skupina RSJ větší peníze, plus zainvestují další spříznění investoři,“ dodává Winkler s tím, že na Zakarpatí byl před měsícem. Před pár týdny přivítal v sídle své firmy v Praze zástupce starosty Melitopolu, jenž ho lákal i do Záporoží a na střední Ukrajinu.