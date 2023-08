Rekordní teplota oceánů šokuje vědce a přinese extrémní počasí

„Pozoruhodné je na tomto rekordu to, že se objevuje před a nikoliv během El Niña, od kterého se očekává, že letos později přinese vlhčí a teplejší počasí do východního Pacifiku. To znamená, že nadprůměrné teploty oceánů budou přetrvávat nebo se dokonce ještě zvýší a přinesou ještě víc extrémního počasí a mořských horkých vln, které představují problém pro různé podoby mořského života od korálů po velryby,“ pojmenovala ústřední problém novinářka Nicola Jonesová v článku v květnovém čísle časopisu Nature.