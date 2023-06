El Niño už podle vědců začalo. Dopady pocítí celý svět

Již několik měsíců si vědci stále více věří a potvrzují, že takzvané El Niño (součást přírodního klimatického jevu, když teplota mořské hladiny v tropickém východním Pacifiku stoupne o půl stupně Celsia nad dlouhodobý průměr, pozn. red.) začalo. Ovlivní to počasí po celém světě. Jev může přinést sucho do Austrálie, více dešťů na jih Spojených států, oslabit indický monzun a zhoršit sucha v Africe.

Událost pravděpodobně potrvá do příštího jara, poté její dopady odezní. Tento přírodní jev je nejsilnějším kolísáním klimatického systému po celé zemi.

„Nyní El Niño nabírá na síle. V našich předpovědích se objevují náznaky už několik měsíců, ale opravdu to vypadá, že co do intenzity vyvrcholí na konci tohoto roku,“ popisuje Scaife.