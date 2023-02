Rizikových budov je spousta a stany chybí doteď, říká turecký dobrovolník

Osmisettisícová Malatya ve východní Anatolii utrpěla během zemětřesení 6. února rozsáhlé škody. Ve městě známém svými meruňkovými sady i historickou osmanskou zástavbou ani více než dva týdny po neštěstí nemají dost stanů, kde by se mohli ubytovat lidé bez domova.

Jak jsem zmínil, v prvních dvou dnech tu pomoc vlády nebyla, v Malatyi je ale rozmístěná armáda, která převzala odpovědnost. Problém spočíval hlavně v koordinaci a organizaci. Normálně by měli mít zodpovědnost lidé z AFADu, který má v každém městě svoji budovu a úředníky. Zemětřesením ale byli postiženi i oni sami, takže zpočátku nebyli schopní se té role ujmout. Jinak jsme po celou dobu měli dost jídla i vody, nedostatek byl jen stanů, což bylo podobné i v ostatních městech.

Informace, které vám teď řeknu, nemusejí být úplně přesné, jsou to spíše odhady. Ve městě je celkem 40 tisíc budov a spekuluje se, že použitelných je něco mezi 35 až 39 tisíci.

V roce 2018 vyhlásila Erdoganova vláda amnestii na budovy, které byly postavené načerno nebo bez dodržení stavebních pravidel. Je to nyní v Turecku mezi lidmi velké téma?

Ta situace není specifická jen pro nyní postižená města, ale pro Turecko jako celek. Žijeme v zemi, která už zažila mnohá zemětřesení a mnohá další města mohou být tvrdě postižena v budoucnu. Většina budov v Turecku bohužel bezpečná není, což je problém, který se země snaží posledních dvacet let řešit.

Během zemětřesení jsem byl v Malatyi a budova, v níž jsme žili, je silně poškozená, nedalo se v ní zůstat. Odvezl jsem proto svoji rodinu do Ankary a sám se vrátil, abych nějak pomohl. Můžu pracovat jako tlumočník, proto jsem se zapojil v rámci OSN, navíc jsem místní, který město dobře zná.

Kromě tlumočení jsem také pomáhal vytvářet mapu úkrytů, kam mohli lidé jít, zabodával jsem špendlíky do mapy, kde byly stanové tábory nebo bezpečné budovy, v nichž mohli lidé přespat. Také jsem komunikoval s dalšími neziskovými organizacemi v Malatyi a informoval jsem je o misi OSN ve městě.

Co si vy osobně myslíte o blížících se volbách?

Vlastně oboje. V Turecku je stále hodně lidí, kteří Erdogana a jeho stranu podporují, a myslím, že AKP je schopná to zemětřesení, i když jde o neštěstí, využít ve volbách ke svému prospěchu. Hned po zemětřesení začala vláda s pomocí soukromých firem stavět nové bytové domy, to jí může pomoci volby vyhrát. Opozičním stranám se dobře nevede, to je pro AKP výhoda.