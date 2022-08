Rodiče bojovali o život svého syna v kómatu. Soud ho nechal odpojit

Dvanáctiletý britský chlapec, který ležel od dubna v nemocnici v kómatu, zemřel. Stalo se tak poté, co rodiče Archieho Battersbeeho neuspěli v právní bitvě ohledně další lékařské péče a chlapec byl odpojen od přístrojů udržujících ho při životě. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na rodinu zemřelého.

Matka našla chlapce začátkem dubna doma v bezvědomí, v kómatu pak ležel týdny v londýnské nemocnici Whitechapel. Lékaři chtěli provést test mozkových funkcí, aby s jistotou určili, zda u chlapce nastala mozková smrt, rodiče to však nedovolili, což odstartovalo sérii soudních slyšení.

Koncem května soud určil, že lékaři vyšetření magnetickou rezonancí smějí provést. Prokázalo se při něm, že mozek vykazuje téměř nulovou aktivitu. Lékaři uvedli, že není šance na vyléčení pacienta a že by měl mít právo zemřít. Navrhli proto odpojení od přístrojů.

V pátek soud zamítl také žádost rodičů, aby jejich syn byl na sklonku života převezen do hospice. Soudkyně v rozsudku uvedla, že podle ní je v nejlepším zájmu dítěte, aby mělo tu nejlepší péči, a převoz do hospice by podle ní byl příliš riskantní.