Ruské ne. Americká basketbalistka s odvoláním u soudu neuspěla

Basketbalistka byla zadržena na letišti v Moskvě, kam v únoru přiletěla hrát nejvyšší ruskou ligu, a to jen pár dní před začátkem ruské invaze na Ukrajinu. Zadržena byla kvůli tomu, že ve svém zavazadle převážela hašišový olej do vaporizéru. V Rusku se jedná o trestný čin a dvaatřicetiletá basketbalistka později vinu před soudem přiznala.

Ve stejnou dobu jeden z nejuznávanějších odborníků v oblasti vyjednávání o rukojmích a zadržených Bill Richardson ovšem informoval, že by sportovkyně mohla být do konce roku doma. S ní i bývalý člen americké námořní pěchoty Paul Whelan, který byl v roce 2018 zadržen v Rusku pro podezření ze špionáže a odsouzen k 16 letům vězení.

„Mohu říci jen to, že Bidenova administrativa na tom usilovně pracuje. A já také. Koordinujeme se, byť se ne vždy shodneme na každém taktickém rozhodnutí. Ale nehodlám zasahovat do jejich procesu,“ přiblížil tehdy situaci Richardson.

V rámci výměny vězňů se debatovalo o tom, že Grinerová by měla být vyměněna za neblaze proslulého ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta. Pozorovatelé se ale domnívají, že takzvaný „Obchodník se smrtí“ je ten poslední člověk, kterého by Američané chtěli do Ruska vrátit. Je to však podle nich jediná možnost, jak Grinerovou dostat domů.