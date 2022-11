Ruské údery minuly hlavní cíl. Ukrajinci s životem ve tmě a zimě počítají

Ve svém záměru co nejvíc znepříjemnit Ukrajincům zimu a podkopat jejich odhodlání pokračovali Rusové i ve středu. Jejich údery mimo jiné narušily provoz několika jaderných elektráren ( podrobněji zde ).

Kyjevské čtvrti se tak znovu ponoří do tmy. Je to situace, kterou už po minulém týdnu dobře znají. Rusko tehdy podniklo vůbec nejrozsáhlejší raketový útok .

„Pro Ukrajince je to teď velmi těžké, ale snažíme se přizpůsobit. Bez světla a tepla je to lepší než s Rusy,“ řekla tento týden v rozhovoru pro Seznam Zprávy Marija Safonenková. Navzdory výpadkům proudu a nefungujícímu internetovému připojení se redakci ještě před středečními údery na několikátý pokus podařilo spojit s Kyjevankou, aby popsala situaci v ukrajinské metropoli a jak si tam lidé zvykají na novou realitu.

„Pokud zítra bude den, kdy světlo vypnou podle rozvrhu, máte štěstí. To se obvykle děje třikrát denně po dobu tří až čtyř hodin. Každý večer se před spaním podíváte na rozvrh a naplánujete, kdy se probudíte, abyste si stihli udělat snídani, umýt si a vyfénovat vlasy, zapnout pračku,“ říká Marija, která bydlí v paneláku na levém břehu Kyjeva.

To Kateryna Prychoďko doma plyn nemá a všechno v jejím kyjevském bytě je závislé na elektřině. „Jsou to zvláštní pocity, když se probudíte a nejde elektřina. Vstanete z postele a první, co chcete udělat, je ohřát vodu a připravit si kávu. Konvice přitom ale nefunguje,“ říká.