Na Ukrajině vyšetřují kněží kvůli pomoci Rusům

Vládní představitelé se kdysi těm církevním dvořili. Nyní otevřeně hovoří o podezření, že někteří kněží ukrajinské pravoslavné církve moskevského patriarchátu s Moskvou spolupracují. Obávají se, že širší církev by mohla být trojským koněm pro proruské názory, napsal americký web The New York Times (NYT).