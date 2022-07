Rusko se od Íránu naučilo obcházet sankce. Dva recepty, jak ho zarazit

„Navzdory sofistikovanému mechanismu sankcí Evropské unie je Írán stále schopný dělat byznys, a to nejenom na černém trhu, ale i s reálnými zeměmi, a posílat svoji ropu například do Číny. Dokázal si také vytvořit síť spojenců uvnitř demokratického světa, na Západě, kteří mu pomáhají s finančními převody. Jsou to skořápkové společnosti, které prakticky volně operují po celé Evropě,“ poukazuje politoložka na mezery při vymáhání sankcí.

Absolventka politologie na univerzitě v Milánu založila v roce 2005 think tank Evropská nadace pro demokracii. Specializuje se na prevenci radikalizace, zahraniční politiku a demokratické reformy. Pravidelně publikuje v různých mezinárodních médiích. Do Prahy přijela na pozvání organizace Evropské hodnoty.

Italská politoložka si sice uvědomuje, jaká rizika by s sebou neslo úplné odstřižení EU od ruského plynu, i tak je ale pro. „Otázka je, zda jsme ochotní vyměnit naši svobodu a liberální demokratický systém za peníze. Odpovědností našich vůdců je to veřejnosti vysvětlit a připravit ji na to, že nás mohou čekat těžké roky. To je ale cena, kterou musíme zaplatit, v budoucnu by byla mnohem vyšší,“ argumentuje.