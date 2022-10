Ruské úřady dokončily „evakuaci“ Chersonu, odejít mělo nejméně 70 tisíc lidí

„Skutečně, evakuace skončila. Nebyla to nucená evakuace, dali jsme lidem možnost odejít od palebné linie, z oblasti ostřelované nacisty,“ uvedl podle agentury TASS Saldův zástupce Kirill Stremousov, aniž by zmínil přesný počet převezených lidí. Možnost přepravy přes řeku Dněpr existuje podle TASS i nadále.

Zakladatel Vagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin uvedl, že v řadách jeho skupiny bojuje i český prapor „Švejk“. Kdyby nebyl pouze propagandistickou fikcí, nevedl by si český oddíl zřejmě dobře, nasvědčují zprávy z bojiště.

Jeho udržení tak pro Rusko představuje důležitý milník do budoucna. Po ztrátě metropole by totiž museli odstoupit od plánu ovládnout další velká města na jihu Ukrajiny. Ústup jednotek by rovněž snížil kredibilitu Kremlu u ruské veřejnosti i v zahraničí.