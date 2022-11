Ruské velení nařizuje vojákům střílet kolegy-dezertéry, tvrdí Britové

Podle něj generálové svolili k zastřelení těch, kteří nesplnili rozkaz, i když dostali varování. Ruské velení má také po vojácích vyžadovat, aby setrvali na svých pozicích až do smrti.

Zpráva je jen dalším střípkem, který naznačuje, že chce Moskva zatočit s jakýmikoli domácími projevy nesouhlasu a nevole. Místopředseda ruské Bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv tento týden navrhl obnovení trestu smrti. Podle představ ruského exprezidenta by měl hrozit každému, kdo se dopustí sabotáže v době války.

„V rámci současné ústavy můžeme zrušit moratorium na trest smrti, pokud to bude nutné,“ napsal ve středu Medveděv na sociální síti Telegram. Jeho slova citoval server The Moscow Times. Politik to považuje za otázku ochrany zájmu lidí, státu i společnosti.