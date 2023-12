Rusko se pochlubilo, jak obchází sankce a jak mnoho ropy teď prodává

Čínský podíl na exportu ruské ropy se podle Novaka zvýšil téměř o 50 %, nejrychlejší nárůst ale pozoruje u Indie. „V minulosti prakticky nebyly žádné dodávky do Indie, během dvou let se ale celkový podíl dodávek do Indie zvýšil o 40 %,“ podotkl.

Indie ropu zpracovává a v některých případech ji dále prodává - i do evropských zemí. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell před časem řekl agentuře Reuters, že si EU je tohoto problému vědoma a její představitelé budou usilovat o co největší omezení podobných praktik.

Deník The New York Times (NYT) například zmapoval příběh tankeru s názvem Cathay Phoenix. Plavidlo v únoru vysílalo signál, že se nachází západně od Japonska. Na monitorovacím zařízení se ale pohybovalo podezřele – rychle měnilo polohu a v podstatě kroužilo v malé oblasti Japonského moře. Pozorovatelé tak nabyli dojmu, že by mohlo jít o podvrh. Satelitní snímek pak ukázal, že ve sledované lokalitě žádná loď není. Ve skutečnosti se nacházela v ruském přístavu Kozmino nedaleko Vladivostoku, kde nakládala ropu mířící do Číny.