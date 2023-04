Rusko chce rychle dobýt Bachmut, vrací se zapuzený velitel

Ruské velení posiluje žoldnéře z Vagnerovy skupiny rozmístěné v blízkosti Bachmutu. Podle poznatků amerického Institutu pro studium války ( ISW ) jim nově dodává moderní zbraně včetně tanků T-90. Analytici z toho usuzují, že se Kreml rozhodl co nejvíc urychlit dobytí ukrajinského města, o které ruské síly svádějí s ukrajinskými obránce těžké a krvavé boje už dlouhé měsíce.

Jednotky VDV nejsou v plné síle, v počátečních fázích války v roce 2022 utrpěly totiž mimořádně vysoké ztráty. Jeden z ruských prominentních vojenských blogerů Michail Zvinčuk prohlásil letos na konci ledna ve státní televizi, že výsadkáři přišli od začátku války do září 2022 o 40 až 50 procent personálu.

Britské ministerstvo obrany vidí v návratu Teplinského potvrzení, že jednotky VDV v bitvě o Bachmut obnovily svou činnost. Přičítá jim i útok termobarickými raketomety TOS-1A u ukrajinské Kreminny, píše v aktuálním vydání list The Guardian .

Britští zpravodajci mají za to, že návrat Teplinského je dalším dokladem intenzivního napětí mezi jednotlivými frakcemi v ruském armádním velení.

ISW, jehož každodenní analýzy situace na bojišti se i s odstupem času ukazují jako velmi přesné, v nedělní zprávě dále píše, že ruské ministerstvo obrany přistoupilo k posílení spolupráce s Vagnerovou polovojenskou skupinou. A to navzdory tomu, že vůdce vagnerovců Jevgenij Prigožin patří mezi kritiky ruského ministra obrany Sergeje Šojgua.

Spory mezi šéfem vagnerovců Jevgenijem Prigožinem a ministrem obrany Sergejem Šojguem musel urovnávat i přímo ruský prezident Vladimir Putin. Vyplývá to z dalších uniklých amerických zpravodajských dokumentů.

Prigožin nedávno ve videu řekl, že pokud by se jeho jednotky musely od Bachmutu stáhnout, „rozsypala by se fronta až k ruské hranici, možná i dál“. Stažení vagnerovců by podle něho také mohlo pro Rusko znamenat ztrátu Krymu.