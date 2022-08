Ruský šrot i hrozba ostřelování. Ukrajinci se připravují na oslavy

Ve středu to bude přesně půl roku, co ruská vojska přepadla Ukrajinu a na východě vytáhla na Charkov a Donbas, na jihu na Cherson a Mariupol a ze severu pak přímo na metropoli Kyjev. Právě na středu připadá nejdůležitější ukrajinský státní svátek. Uplyne totiž 31 let od vyhlášení nezávislosti země na Sovětském svazu v roce 1991.