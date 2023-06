Přeživší obyvatelé popsali hrůzy ruského věznění v Jahidném

V celém sklepení školy ve vesnici Jahidné nedaleko severoukrajinského Černihivu Rusové téměř měsíc v nehumánních podmínkách zadržovali 367 lidí, z toho 74 bylo dětí ve věku do 17 let. Nejmladšímu zajatci byl jen měsíc a půl.

V zadní kóji, kde byla Polina se svou babičkou, byly zavřené ještě další čtyři děti. „Všichni jsme museli sedět, protože ležet jsme nemohli, na to tu nebylo dost místa,“ popisuje Ljudmila přímo ve vlhkém a tmavém sklepě školy.

„Na začátku tu byla velká zima, ale pak tu bylo tolik lidí, že jsme to tu zadýchali. Potom bylo tepleji, ale dýchalo se dost těžko. Na stropě se pak srážela vlhkost a kapala na nás voda – byli jsme úplně mokří. Dali jsme tam nakonec deky, aby děti nebyly úplně zmáčené,“ přibližuje podmínky Ljudmila, která pracuje jako zdravotnice.

Přímo do vesnice se Rusové dostali 3. března 2022. „Přišli přes les. V ulicích byla vojenská technika a vojáci z ní chaoticky pálili na naše domy. Lidé se báli vycházet a nebyla šance obec opustit. Všechny automobily, kterými by se dalo odjet, Rusové zapálili. Vraždili i lidi uvnitř aut,“ vzpomíná na začátek okupace postarší vesničan Ivan Petrovič. Příjmení stejně jako Ljudmila neuvádí.

Vojáci pak donutili obyvatele přesunout se do školního sklepa. Výjimku neměli ani senioři, nemocní nebo nepohybliví lidé. „Nic nám nevysvětlili, vůbec nám neřekli, co s námi bude. Shromažďování všech lidí trvalo asi tři dny. Lidem vyhrožovali zabitím: Pokud zůstanete ve sklepě svého domu, hodíme tam granát, říkali,“ líčí senior. Invalidy, včetně matky paní Ljudmily, do sklepa odvezli na ručních kárkách.