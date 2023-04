Rusové možná odstaví vlajkovou atomovou loď, informace zdrojů se liší

Podle uvedeného zdroje se v ruském námořnictvu debatuje o odstavení lodi. Část její posádky by se podle agentury měla přesunout na druhý jaderný křižník Admirál Nachimov. Ten byl dlouhá léta mimo provoz kvůli opravám, po opakovaných odkladech by se ale koncem tohoto roku měl vrátit do služeb ruského námořnictva a měl by být výkonnější než křižník Petr Veliký.