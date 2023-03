Rusové nemají dost sil k velké ofenzivě, říká český diplomat

„Ruským jednotkám se na frontě nedaří, fronta se nehýbe. Ruští vojáci šli do bojů dříve, než byli vycvičeni a řádně připraveni, což je zjevně důsledek politického tlaku ruského vedení,“ míní ambasador. Vedení podle něj stanovilo cíle do konce března obsadit v administrativních hranicích Doněckou a Luhanskou oblast, masivní ofenziva ale nezačala.

Nejsložitější je nyní situace kolem města Bachmut. Podle britského ministerstva obrany žoldnéři ruské Wagnerovy skupiny za poslední dny převzali kontrolu nad většinou jeho východní části. Pokud ruské jednotky vytlačí z Bachmutu ukrajinské síly, Matula se nedomnívá, že by to nutně znamenalo zlomový moment ve válce.

Má to spíše propagandistický význam pro Rusko, uvedl. „Rusko nutně potřebuje nějaký úspěch a tak nějak si slibují, že by mohl přijít právě v Bachmutu,“ míní.

Podle Matuly se uvádí, že ztráty jsou jedna ku pěti v neprospěch ruských jednotek. „To znamená velké ztráty za minimální územní zisky. Pokud Bachmut padne, pak je otázka, do jaké míry to dokáže Rusko využít k cestě na další města, Kramatorsk, Slavjansk a podobně,“ doplnil.

Válka podle velvyslance stále tvoří problémy v podstatě všem Ukrajincům. „Spousta lidí přišla o práci. Jsou rozdělené rodiny, protože muži jsou na frontě, ženy jsou někde doma. Rozdělené rodiny jsou i z toho důvodu, že spousta žen odešla do zahraničí, do Polska, do České republiky, do dalších zemí, nebo odešly z konfliktních oblastí do jiných oblasti na Ukrajině,“ řekl.