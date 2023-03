Ukrajina by mohla po Rusech střílet pětkrát víc. Chybějící munici doplní EU

Reznikov proto EU požádal o dodání 250 tisíc střel měsíčně. Ukrajina podle jeho slov používá jen pětinu munice, na kterou by měla kapacity. O nedostatku střel ostatně mluví i Rusko, které jich ale stále používá čtyřikrát více než Ukrajina. Podle listu Financial Times vypálí ukrajinská armáda měsíčně na 110 tisíc střel kalibru 155 mm.

I kdyby měly státy postavit nové továrny, bude jim to trvat dva až tři roky. Ambiciózní návrh estonské premiérky Kaji Kallasové tak nebude možné zrealizovat, protože ročně jsou evropské zbrojovky schopné vyrobit jen 650 tisíc dělostřeleckých granátů, ne milion, jak by chtěla premiérka. To zahrnuje jak střely o průměru 120 mm používané v novějších tancích Leopard 2, tak i střely o průměru 105 mm používané v tancích typu Leopard 1, píše The New York Times.