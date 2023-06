Saúdská Arábie omezí dodávky ropy. Ceny benzinu mohou jít nahoru

Saúdská Arábie sníží o jeden milion barelů denně množství ropy, které posílá do světové ekonomiky. Podle agentury AP tak učiní jednostranný krok na podporu růstu cen ropy poté, co dvě předchozí snížení produkce ze strany členů skupiny OPEC+, která zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem, nedokázala zvýšit ceny. Oznámila to po dnešním zasedání ve Vídni. Zbytek zemí se dohodl na prodloužení dřívějších škrtů v dodávkách až do konce roku 2024.