Scholz jednal s Macronem. Spolupráci může narušit německý stabilizační fond

Scholz pozval hlavu francouzského státu do Berlína symbolicky v den, kdy si Německo připomíná dvaatřicáté výročí svého znovusjednocení. Kancléř dnes během oslav hovořil o nezbytnosti evropské jednoty v nynější složité situaci, analytici a média ale poukazují na to, že společný postup Paříže a Berlína by mohl narušit obří německý fond na stabilizaci cen energií.