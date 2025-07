Slavná moderátorka přiznala, že do Británie imigrovala kvůli Trumpovi

Americká moderátorka Ellen DeGeneresová poprvé od svého přesídlení do Británie vystoupila na veřejnosti a prohlásila, že se rozhodla usadit v Anglii den poté, co Američané loni znovu zvolili prezidentem Spojených států Donalda Trumpa. Na svém webu to napsala stanice BBC News. Podle serveru The Guardian DeGeneresová se svou ženou, herečkou Portiou de Rossiovou zvažují nový sňatek v Británii pro případ, že by USA zrušily manželství lidí stejného pohlaví.

Během nedělního pořadu ve městě Cheltenham v britském hrabství Gloucestershire se jí moderátor zeptal, zda je pravda, že její rozhodnutí přestěhovat se do Británie podnítil návrat Trumpa do Bílého domu. „Ano,“ odpověděla. Zůstat v Anglii se s de Rossiovou rozhodly krátce po Trumpově opětovném zvolení. DeGeneresová se se svou ženou přestěhovala do domu v oblasti Cotswolds v roce 2024, napsal The Guardian. „Všechno je tady prostě lepší - způsob, jakým se zachází se zvířaty, lidé jsou zdvořilí. Jednoduše to tady miluju,“ řekla nyní DeGeneresová.

Moderátorka podle deníku The Guardian vyjádřila také obavy o sexuální menšiny komunity LGBT+ ve Spojených státech a naznačila, že by se s de Rossiovou mohly v Británii znovu vzít.

„Baptistická církev v Americe se snaží zvrátit manželství gayů a leseb,“ prohlásila s odkazem na červnové hlasování jižanských baptistů na sněmu. To podpořilo rezoluci usilující o zrušení manželství lidí stejného pohlaví v USA, kde tyto sňatky legalizovaly přes tři desítky států. Podle odborníků se hodnoty tohoto evangelického uskupení stále více přibližují křesťanské pravici, která nabírá na síle za Trumpovy vlády, uvedla už dříve BBC.

Nyní sedmašedesátiletá DeGeneresová se provdala v roce 2008 za svou dlouholetou partnerku, australskou herečku de Rossiovou, která je v Česku známá z televizního seriálu Ally McBealová. DeGeneresová o své sexuální orientaci poprvé veřejně promluvila v roce 1997, kdy vystupovala v sitcomu nazvaném Ellen. Stala se tak první otevřeně lesbickou hlavní postavou v pořadu vysílaném v americké televizi. Pořad o rok později skončil. „Přála bych si, abychom žili ve společnosti, kde by každý mohl přijímat ostatní lidi a jejich odlišnosti,“ řekla nyní DeGeneresová.

Vyjádřila se také ke skandálu, který provázel konec její 19 let vysílané talkshow, která skončila v roce 2022. V roce 2020 se dostala do problémů poté, co web BuzzFeed News přinesl výpovědi bývalých zaměstnanců o „toxickém“ pracovním prostředí a pořad opustila trojice producentů. DeGeneresová se ve vysílání omluvila za „věci, které se neměly stát“. V médiích pak byla označována „za zlou“, uvedla BBC.

„Jsem přímý člověk, jsem velmi přímočará a hádám, že to někdy znamená, že… jsem zlá?“ řekla nyní. Dodala, že nejspíš nemůže říct nic, co by ji někdy zbavilo této reputace. „Jsem empatický a soucitný člověk,“ dodala.