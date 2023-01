Smrt a voják. Video od Bachmutu bez příkras ukazuje marný boj o život

Svědectví AP pořídila v polní nemocnici, která leží jen několik kilometrů od frontové linie ve směru na Bachmut. Konkrétně v jejím stabilizačním centru, kde se zdravotníci snaží nonstop zraněné dostat do stavu, kdy budou schopni dalšího převozu do lépe vybavených nemocnic dál od fronty.

„Je to velmi smutné. Navzdory ztrátám nepřítele a hrdinství našich bojovníků máme ztráty. A samozřejmě to bolí, když není možné je zachránit. Udělali jsme všechno, abychom ho zachránili. A nejen abychom zachránili život, ale také je poslali na léčení, aby měl voják šanci přežít a uzdravit se. To je ta nejdůležitější věc,“ říká koordinátor stabilizačního centra Konstantin Vasylkevič.