Smrt přišla poštou? Kanaďan podle policie otrávil 88 lidí

Ve stejném měsíci o možných vazbách na Lawa a úmrtí ve Velké Británii informoval deník The Times . Poté, co Národní kriminální agentura obdržela tuto informaci, okamžitě kontaktovala kanadské úřady.

Pokud by se obvinění potvrdila, musel by být Law vydán do Velké Británie, kde za napomáhání k sebevraždě hrozí maximální trest 14 let odnětí svobody. O tom se rozhodne u soudu, ke kterému se má Law znovu dostavit koncem srpna, píše list The Guardian.