Připravte se na šedou šunku. Normy EU mohou změnit české uzeniny

Evropská komise chce snížit dusitany a dusičnany v potravinách, a český masný průmysl proto vytáhl do boje. Zmizely by totiž uzeniny v podobě, v jaké je známe dnes.

Pokud by návrh prošel v současné podobě, uzeniny by podle Pilčíka ztratily nejenom svou barvu a aroma, ale přišly by také o zásadní látky, které likvidují bakterie salmonely, clostridia produkující botulotoxin či stafylokoky.