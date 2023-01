Soud osvobodil tureckou influencerku, které hrozilo vězení za odhalené fotky

„Doufám, že to není můj poslední příspěvek. Doufám, že se budu moci znovu podělit o fotografii s popiskem osvobozena,“ napsala Taşkinová jen krátce před slyšením na svém instagramu.

„Bylo to velmi důležité rozhodnutí. Protože tento případ, který je útokem na odívání a životní styl žen v Turecku, byl uzavřen v náš prospěch,“ podotkl právník influencerky Feyza Altun. Již dříve Taşkinová podotkla, že smazala mnoho svých příspěvků, které by ji mohly dostat do problémů.