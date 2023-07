Dělá vše, aby přežil, tvrdí o Putinově nezvyklé reakci na vzpouru experti

Ruský prezident Vladimir Putin údajně pracuje ve stejně postavených kancelářích v několika rezidencích, aby nebylo možné z fotografií odhalit jeho polohu, píše americký deník The New York Times . Jeho asistenti procházejí také přísným výběrovým řízením. Jeden z bývalých bodyguardů je nazval „kastou vyvolených“.

Především odměňuje loajalitu vládnoucí elity a zasypává své nejdůležitější voliče, muže se zbraněmi, penězi. Prozatím se naopak trochu překvapivě vyhnul všeobecně očekávaným rozsáhlým čistkám, které jiní autoritářští vůdci prováděli v reakci na pokusy o převrat. Podle The New York Times se tímto krokem snaží zabránit další možné destabilizaci Ruska.

Během 23 let u moci předal Putin kontrolu nad některými nejdůležitějšími státními aktivy svým dlouholetým přátelům a do klíčových vládních pozic dosadil své bývalé bodyguardy a další věrné spojence.

Ačkoli je o Putinovi známo, že si s intrikami proti svým nepřátelům dává na čas, nebylo potvrzeno ani zatčení lidí, kteří by mohli mít ve vzpouře prsty. Je to výrazný kontrast s následky pokusu o převrat v Turecku v roce 2016, kdy prezident Recep Tayyip Erdogan vyprázdnil věznice ve své zemi, aby uvolnil místo pro více než 40 tisíc zadržených.

„Zatčení generála by uvedlo armádu do chaosu,“ uvedl člověk, který zná Putina desítky let. Hovořil pod podmínkou anonymity, neboť se obával následků za to, že sděluje citlivé informace.