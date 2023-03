Španělská vláda přijala zákon o genderových kvótách v byznysu i politice

„Najdou se lidé, kterým to bude připadat otravné, a dokonce naprosto nepřiměřené. Ale my si myslíme, že je to prostě a jednoduše spravedlnost,“ řekl Sánchez.

Ve španělském korporátním světě bude navrhovaný zákon vyžadovat, aby každé pohlaví zaujímalo alespoň 40 procent managementu všech akciových společností, které mají alespoň 250 zaměstnanců a roční obrat přes 50 milionů eur (zhruba 1,18 miliardy korun). Tuto povinnost by firmy měly splnit do roku 2026. Společnosti, jejichž akcie se veřejně obchodují na regulovaném trhu, by to měly splnit již do poloviny roku 2024.