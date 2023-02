Španělský venkov trápí „prasečí invaze“

Před více než čtyřiceti lety zavřeli ve španělské vesnici Balsa de Ves základní školu. Ve dvoupatrové kamenné budově ji nahradil hotel, ale ani ten nepřežil a od roku 2008 je dům vybydlený. Drobná víska přesto za posledních patnáct let zaznamenala určitou „populační“ explozi. Místo obyvatel tam přibývá prasat.

„Máme tu prasečí invazi,“ svěřuje se britskému listu The Guardian starosta Natividad Pérez García, zatímco ukazuje na shluk podlouhlých chlévů na okraji vesnice. V tamějších budovách žijí skoro čtyři tisíce prasnic. Ročně pak porodí na sto tisíc selat.

Téměř polovina vepřového průmyslu se teď nachází v obcích s méně než pěti tisíci obyvatel. V roce 2021 země se sedmačtyřiceti miliony obyvatel porazila osmapadesát milionů prasat (o 40 procent víc než o deset let dříve), a stala se tak největším evropským producentem vepřového masa.

Ale sliby, že právě produkce vepřového pomůže oživit španělské venkovské komunity, zůstávají nenaplněny. „Tvrdili, že nám okolní vesnice budou závidět. Že svět sem bude chtít přijít a žít tady. A že se znovu otevře vesnická škola a my budeme mít zeleň,“ vzpomíná starosta Balsa de Ves na začátky roku 2006, kdy se na zasedání rady poprvé objevil zástupce průmyslu.

Za stejný obnos peněz, který by ve španělské metropoli stačil na obyčejný byt, si můžete na španělském venkově pořídit hned celou vesnici.

„To byl začátek noční můry v mé vesnici,“ tvrdí Pérez García. „V jedné osadě, asi tři kilometry od farmy, to smrdí 362 dní v roce. Neustálý proud náklaďáků, které jezdí tam a zpět, pak ničí naše silnice,“ popisuje.

Pyrenejský poloostrov zažívá nejsušší období za posledních 1200 let. Sucho ohrožuje zvířata i úrodu. Podívejte se ve fotoreportáži, jak viditelný je pokles hladin ve Španělsku.

Starostu navíc znepokojuje i to, že od postavení prasečí farmy klesla populace v Balsa de Ves o 40 procent. A podobně je to i v jiných obcích zaměřených na produkci vepřového. Studie z roku 2021, která porovnávala téměř čtyři sta malých vesnic po celém Španělsku, zjistila, že populace v 74 procentech obcí, kde prasata převyšovala počet lidí, se za posledních dvacet let zmenšila. Pro srovnání, obdobný pokles zaznamenalo jen 25 procent obcí, kde se prasata nechovají ve velkém.