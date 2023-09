Spojené státy těží z podpory Ukrajiny. Část Kongresu už ale pomáhat nechce

Počátkem příštího roku se Mesquite, známé především jako hlavní město rodea v Texasu, stane symbolem amerického úsilí o zvýšení výroby dělostřelecké techniky, která je důležitá pro podporu Ukrajiny ve válce.

Nová mohutná továrna vyroste nedaleko centra Mesquite. Slibuje téměř zdvojnásobit současnou americkou produkci, doplnit zásoby a připravit více munice k odražení ruské invaze.

Továrna General Dynamics Ordnance and Tactical Systems je pro město velkým přínosem. Očekává se, že zaměstná minimálně 125 lidí, přinese obchodní příležitosti místním dodavatelům, maloobchodníkům a restauracím a, jak doufají představitelé města, pomůže proměnit oblast v průmyslové centrum dobře placených pracovních míst, píše deník The New York Times.

Nová továrna má stát v obvodu republikána Lance Goodena. Nicméně žádné z vyjmenovaných pozitiv ho nepřesvědčilo, aby podpořil další americkou pomoc Ukrajině.

V létě se dokonce připojil k desítkám svých kolegů ze Sněmovny reprezentantů Republikánské strany: Vyzval k ukončení americké podpory Ukrajiny, když hlasoval pro opatření, které by z obranného rozpočtu na příští rok odebralo 300 milionů dolarů a zakázalo Kongresu schvalovat další prostředky na rusko-ukrajinský konflikt.

Jeho nesouhlas, stejně jako nesouhlas ostatních členů jeho strany, ohrozil požadavek prezidenta Bidena na dodatečné financování války ve výši 24 miliard dolarů. Také hrozí, že Gooden zmaří návrh zákona o mimořádných výdajích, který se zákonodárci obou stran snaží během září prosadit v Kongresu.

Odráží to, jak se mezi republikány rozšířila a zesílila mentalita „Amerika na prvním místě“, kterou zpopularizoval bývalý prezident Donald Trump. Stále více zákonodárců odmítá Ukrajinu nadále podporovat. A je to jeden z hlavních motorů výdajových sporů, které přijdou letos na podzim, kdy se zákonodárci snaží dosáhnout dohody jak o běžných ročních výdajových účtech, tak o dodatečném balíčku pomoci pro krize doma i v zahraničí.

Odpůrci pomoci Ukrajině argumentují tím, že Spojené státy se musí odpoutat od války, která je daleko, a soustředit pozornost a peníze vlády na problémy blíže k domovu. A získávají další spojence.

Předseda parlamentu Kevin McCarthy, který dříve prohlašoval, že podporuje pokračování financování Ukrajiny, se nyní zřejmě přiklonil k odporu pravice. Zvažuje, že od pomoci Kyjevu upustí a prosadí balík 16 miliard dolarů na mimořádnou pomoc státům při katastrofách spojený s dalšími penězi na ochranu hranic.

Situace znepokojila některé místní podnikatele v Mesquite, kteří - ačkoli se snaží nekritizovat politiky jmenovitě - říkají, že odpor některých zákonodárců k financování je fackou do tváře jejich voličů.

„Rád bych, aby mluvili o tom, že to vytvoří pracovní místa ve výrobě ve Státech,“ zmínil v rozhovoru ve své kanceláři Alexander Helgar, prezident obchodní komory v Mesquite. Podle něj zákonodárci, kteří se staví proti další pomoci Ukrajině, v tomto bodě fakticky hlasují proti svým voličům. „Doslova říkáte ne lidem, které zastupujete,“ dodal.

Od ruské invaze schválil Kongres vedle dalších investic do obranné průmyslové základny přibližně 43 miliard dolarů na bezpečnostní pomoc Ukrajině. Tyto prostředky vdechly nový život v podobě vládních zakázek továrnám po celé zemi. The New York Times zmiňují výrobní linky tanků Abrams v Limě v Ohiu, továrny na rakety Javelin v Ocale ve státě Florida a Alabama a závod, který vyrábí pohonné motory pro odpalované rakety v Rocket Center v Západní Virginii.

Zákonodárci, kteří tyto továrny zastupují, sice nečekaný zisk uvítali, ale zároveň hlasovali pro omezení financování. „Jsme hrdí na to, že se vyrábějí ve čtvrtém okrese Ohia,“ řekl o tancích Abrams republikánský zástupce Jim Jordan, do jehož obvodu patří i armádní tankový závod v Limě. „Ale naši voliči mají velké obavy z toho, že zdánlivě neomezené peníze daňových poplatníků jsou používány na financování války na Ukrajině, zejména když Američané doma bojují s rostoucí inflací a místa jako Východní Palestina (vesnice v Ohiu, pozn. red.) a Maui jsou Bidenovou administrativou nadále ignorována,“ dodal.

Samotné město nicméně investovalo více než jeden milion dolarů do nákladů na pozemní a vodní vedení, aby přilákalo závod General Dynamics, zatímco místní energetická společnost postavila novou rozvodnu, aby uspokojila své elektrické potřeby. Všechno to bylo součástí snahy přilákat vysoce kvalifikovaná výrobní odvětví nabízející mzdy, které by povzbudily obyvatele tohoto rychle rostoucího města k práci a utrácení peněz v Mesquite.

„Vidíte, že malé podniky mají prospěch, když tyto větší podniky přijdou do komunity,“ řekla Kim Buttram, ředitelka ekonomického rozvoje města Mesquite. Podle ní pokročilé výrobní společnosti, jako je General Dynamics, nabízejí občanům a studentům příležitosti ke zvyšování kvalifikace a zlepšování jejich kariérních příležitostí v blízkosti domova.

Za tímto účelem se město rozhodlo propagovat programy odborného vzdělávání prostřednictvím veřejných středních škol a místní komunitní školy, aby podobným společnostem dokázalo, že existuje připravená pracovní síla, která čeká na využití. Mesquite doufá, že velká továrna pomůže městu vzkvétat. Ale hodně záleží na tom, co se stane ve Washingtonu.

Nicméně s tím, jak se Kongres blíží k rozhodnutí, zda nadále financovat Ukrajinu, začali republikánští zastánci pomoci poukazovat na místa, jako je Mesquite, aby podpořili své argumenty pro zachování podpory. „Peníze, o kterých mluvíme, nejdou na Ukrajinu, ale do obranných výrobních závodů po celé Americe, a podporují desítky tisíc amerických pracovních míst,“ poznamenal minulý týden na půdě Kongresu senátor Mitch McConnell z Kentucky.

Míní, že není možné kritizovat takovou investici a její návratnost. „Americký průmysl a pracovníci jsou díky ní silnější, naši vojáci jsou díky ní silnější a náš národ je díky ní silnější,“ dodal McConnell.