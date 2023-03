Srí Lanka se po roce dočkala záchranného lana. Hluboká krize ale nekončí

Srí Lanka získá od Mezinárodního měnového fondu (MMF) finanční pomoc ve výši asi 3 miliard dolarů (v přepočtu zhruba 67 miliard korun), píše agentura Reuters . Dohoda se připravovala téměř rok a měla by soužit jako záchranné lano pro zemi, která čelí největší hospodářské krizi od získání nezávislosti.

Částka z dohody bude vyplácena rovnoměrně po dobu čtyř let. „Je zaměřena na lidi, kteří byli nejvíce poškozeni. Bohatí a majetní budou platit více,“ uvedl v rozhovoru ředitel odboru MMF pro Asii a Tichomoří Krišna Srinivasan pro server Prothomalo .

„Ať se nám to líbí, nebo ne, je potřeba přijmout důrazná opatření, která mohou být velmi nepopulární,“ řekl Sabry v rozhovoru před oznámením půjčky MMF. „Naštěstí to většina lidí, kromě politicky motivovaných odborů, pochopila. Vím, že to nevítají s nadšením, ale jistě chápou, že nemáme na výběr.“