Stíhání ruských válečných zločinců? Interpol je k ničemu, sílí kritika

Podle definice uváděné na webových stránkách organizace jsou „červená oznámení žádostmi adresovanými orgánům činným v trestním řízení po celém světě o vyhledání a předběžné zatčení osoby do doby jejího vydání, předání nebo podobného právního postupu“.

Rozhodnutí vydat červené oznámení s sebou nese i silnou symbolickou hodnotu. A právě ta by mohla podle zahraničních médií na Ukrajině zapůsobit. Vydání červených oznámení by zde představovalo odstrašující prostředek, kterým by dal Interpol ruským vojákům najevo, že na Ukrajině nemohou beztrestně páchat válečné zločiny.