Svědectví z Buči: Zničili jim dům, postřelili psa. „Ale žijeme,“ říkají manželé

Pětašedesátiletý Valerij se svou stejně starou manželkou Olenou Kolomyjcovou přišli o svůj dům, ale přežili. „A to je nejdůležitější, že jsme živí a zdraví,“ říká Olena těsně poté, co nám s manželem ukázala topení, které jako jediné zůstalo viset ve výšce původního prvního patra.

„Nechtělo se jim od nás odjíždět, ale když nám dům vyhořel, přesvědčili jsme je, ať jedou. Šli pěšky celou cestu až k nejbližší kyjevské stanici metra Akademmistečko,“ vypráví Valerij. Je to trasa dlouhá asi 20 kilometrů, museli ji navíc zdolat za intenzivního ostřelování a bojů. Z Kyjeva se rodina dostala do Ivano-Frankivsku.

„Ptal jsem se jí, co to dělá, kam jde, když to všude duní. Říkala, že Rusové jednou odejdou, ale zahrádka tu zůstane, takže je potřeba se o ni starat,“ vypráví Valerij. „Hvízdalo nám to nad hlavou, a ona šla na zahrádku…,“ kroutí hlavou Olenin manžel a zároveň se na manželku usmívá.