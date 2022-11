Stovky Polek demonstrovaly před domem Kaczyńského kvůli zákazu potratů

Akci nazvanou „ránu deštníkem do Kaczyńského“ uspořádal feministický spolek Stávka žen symbolicky na výročí dne, kdy Polky před 104 lety získaly volební právo. Demonstrace se podle agentury AP konaly i v několika dalších polských městech.

„Vysmívaly se jim, urážely je, podceňovaly je. Byly bity, vláčeny, vězněny. Naše prababičky efektivně bojovaly za to, co se nám zdá samozřejmé - za volební právo. Ženy, které v roce 1918 tloukly deštníky do plotu a oken vládní vily, byly opravdovými rebelkami. Volební právo si vybojovaly, a ne že je dostaly či obdržely,“ uvedly organizátorky akce. „Tamta vláda si myslela, že vzpouru deštníků potlačí, stejně jako nynější vládci Polska,“ dodaly.