Polky nerodí, protože nasávají, myslí si Kaczyński

Zní to podobně bizarně jako teorie českého prezidenta Miloše Zemana z roku 2013, že jelikož začal kouřit až ve svých 27 letech, může kouřit zcela bez rizika. Stejný krok tehdy při návštěvě závodu na výrobu cigaret doporučil i dětem. Prezident nakonec přestal kouřit kvůli závažným zdravotním problémům z loňského podzimu.

Národně konzervativní politik, který má v polském vládním táboře rozhodující slovo, tím narážel na to, že se ve Varšavě rodí méně dětí než na venkově. V očích Kaczyńského je to dané „určitým přístupem“ hlavně obyvatelek relativně liberální metropole. Ty mají navzdory lepšímu materiálnímu zabezpečení méně dětí, tvrdí opakovaně Kaczyński. Data polských statistiků ale říkají opak: ve Varšavě připadá na jednu ženu 1,578 dítěte, kdežto celostátně je to jen 1,38.