Německá ministryně dostala v Polsku přednášku o historii. Nenechala se zaskočit

Polskou zprávu o válečných škodách a požadavky na reparace od Německa, to, jak zpráva vznikala a jakou roli sehrává v současné polské politice, jsme podrobně rozebírali na začátku září:

Německá ministryně se ale zviklat nenechala: tématu reparací věnovala jen dvě věty. Nejdřív ve svém vystoupení zopakovala to, co Berlín tvrdí už roky: „Věc považujeme za uzavřenou.“

Ve svých analýzách to napsala také periodika Der Spiegel nebo Die Welt. Zmiňují přitom, že se vztahy Berlína a Varšavy letos zhoršily kvůli rozporům v přístupu k Rusku a Ukrajině.

Na konci srpna zveřejnila polská média další dva průzkumy. Z obou vyplývá, že požadavek na reparace od Německa vidí jako oprávněný zhruba polovina Poláků, a to hlavně ti, kteří jsou příznivci současné vlády PiS.

Pohotová a solidární polská vláda kritizovala Němce za váhavou, pomalou a nedostatečnou pomoc Kyjevu. To podle Der Spiegelu vede k pocitu „morální převahy“ nápomocného a solidárního Polska, jednoho z největších advokátů Kyjeva, nad nerozhodným Německem.

„Občas je i dnes možné setkat se v Německu s tím, že například polští europoslanci jedou německým vlakem první třídou, nastoupí Němec, zjišťuje, že jsou to Poláci a vyzývá průvodčího, aby je vyhodil, protože Poláci přeci nemůžou jet první třídou,“ prohlásil nedávno bez dalších podrobností i důkazů Kaczyński na setkání s voliči v Opolí.

Kaczyński také tento týden řekl, že je Polsko před perspektivou toho, že se za relativně krátkou dobu dostane na úroveň rozvoje a prosperity Západu. To podle něj vadí Německu.

Na tento výrok reagoval ve středu v Polské televizi náměstek polského ministerstva zahraničí Paweł Jabłoński. „Když slyšíme, že to může být ohrožení pro evropskou jednotu, tak ano, evropská jednota může být ohrožená, ale Německem,“ řekl politik. „Mnohokrát jsme slyšeli, že nemáme protestovat proti (plynovodu) Nord Stream, protože naše protesty narušují evropskou jednotu, krásný evropský projekt pod německou vlajkou. Kdo měl v té věci pravdu? No my jsme měli pravdu. A v téhle věci máme také pravdu,“ dodal Jabłonski.