Miliony mrtvých a zničená země. Poláci chtějí po Němcích 17 českých rozpočtů

Je to přesně 83 let, co výstřely německé bitevní lodi Schleswig-Holstein odstartovaly druhou světovou válku. Začal jimi boj o polský poloostrov u Gdaňsku. Právě tam, na místě hrdinné obrany Westerplatte, si Poláci 1. září každý rok před pátou ranní připomínají začátek zatím největšího konfliktu v dějinách lidstva.