Berlín v roce 2030 klimaticky neutrální nebude. Referendum neprošlo

V Berlíně v referendu neuspěla iniciativa, která žádala, aby byla německá metropole klimaticky neutrální už do roku 2030. Informovala o tom agentura DPA.

Iniciátoři referenda jsou z výsledku zklamaní. „Nejde o to, že neuspěl projekt naší iniciativy, týká se to totiž všech obyvatel Berlína. Pro všechny Berlíňany je to škoda,“ řekla mluvčí Jessamine Davisová.