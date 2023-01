Konec „scholzování“ váhavého kancléře. Nakonec neměl na výběr, píšou Němci

List Handelsblatt má za to, že se „scholzováním“ je po úterku konec. Kancléřovo váhání bylo v německé optice přínosné, hodnotí ho zpětně Handelsblatt. Vzbuzuje totiž zdání těžkého rozhodnutí a to může přitáhnout i Němce, kteří jsou k dodávce tanků skeptičtí kvůli „obavám z dramatické eskalace války“.

Novinář FAZ se ovšem opřel i do Polska a tamní vlády, která podle něj osm či devět měsíců před volbami prezentovala věc jako „veřejně zinscenované vydírání“ a evidentní ponížení Německa. Spolkový kancléř Scholz se podle Busse domáhal dohody oprávněně.

„Němci otálejí s posláním tanků Ukrajině, protože mnoho německých politiků pořád zůstává v minulé éře,“ pustil se minulý týden polský premiér Mateusz Morawiecki do Německa ve vysílání americké televize CNN.

Ohledně tanků nemělo Německo na výběr, pokračuje komentář FAZ. „Odmítnutí polské žádosti by poškodilo Ukrajinu a zvětšilo by neshody v Alianci. Německá vláda by se diskreditovala jako věrohodný partner, nejen v otázce zbrojní spolupráce,“ píše Busse s tím, že německou dodávkou tanků a povolením exportu Berlín zabraňuje dalšímu štěpení Západu.