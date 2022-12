Kulisy pádu slovenské vlády. Jak Matovič „procitl“ v podatelně

Tehdy to slovenská média komentovala jako projev arogance a neuctivosti. Teď, zdá se, se hranice posunuly znovu o kousek dál a připomínají frašku na Pražském hradě z roku 2017, kdy prezident Miloš Zeman odkazoval premiéra Bohuslava Sobotku do patřičných mezí holí.

Podpis demise proběhl přímo před kancléřem. „Následně, během toho, co jsme pořizovali kopii, abychom mu ji odevzdali, vytrhnul z mých rukou kopii i originál,“ uvedl kancléř Špaček. „Zazněla při tom slova: ‚Víte co, rozmyslel jsem si to,‘“ dodal s tím, že měl ministr telefon u ucha.

Sám Matovič pak ještě večer přišel s jinou verzí událostí. Prý do poslední chvíle v paláci čekal na potvrzení, že SaS proti vládě nebude hlasovat, ale to údajně nepřišlo.

Není vyloučené, že se ještě v současném parlamentu zformuje nová vládní většina, není to ale pravděpodobné. Čaputová může jmenovat i svou úřednickou vládu, ta by ovšem téměř s jistotou důvěru poslanců nezískala.

K předčasným volbám vyzývá například expremiér a předseda opoziční strany Směr Robert Fico, jenž by rád zásadně změnil prozápadní a prounijní zahraničněpolitickou orientaci země. Podle aktuálních průzkumů by teď jeho strana skončila druhá za Hlasem dalšího expremiéra a Ficova někdejšího spolustraníka Petra Pellegriniho. Do parlamentu by se poprvé dostalo liberální Progresivní Slovensko s 10 procenty.