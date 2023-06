Nejde to podle plánu. Kaczyński ze strachu z porážky vystupuje ze stínu

„Jde jakoby o posílení, zdisciplinování práce vlády v posledních měsících před kampaní,“ zdůvodnil v polovině června v polském rádiu Plus Kaczyńského návrat starý stranický kádr a předseda poslaneckého klubu PiS Ryszard Terlecki. O koordinaci vlády a dohledu mluví i další politici.

Podle aktuálního průzkumu ale polská veřejnost návratu Kaczyńského do vlády příliš nakloněná není. Pro se vyslovilo 21 procent dotázaných, proti jich bylo téměř 59 procent.

Kaczyński byl premiérem v letech 2006 a 2007. V předčasných volbách pak utrpěl porážku od Občanské platformy Donalda Tuska a na osm let si vyzkoušel opoziční roli.

Přímo ve vládě zasedal od podzimu 2020 do léta 2022 jako vicepremiér pro bezpečnost. Hlavním důvodem povolání šéfa tehdy údajně bylo „zkrocení“ ministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobra z koaliční ultrakonzervativní strany Suverénní Polsko (donedávna Solidární Polsko).

To se podepsalo na celkovém stavu strany a také na její dosavadní předvolební kampani. V podzimních parlamentních volbách chce přitom PiS zvítězit už potřetí v řadě. To se v Polsku dosud žádné partaji nepodařilo.

„Brudziński nemá špatné vztahy s Morawieckým, takže premiér touto výměnou může získat. Bezpochyby je Brudziński zkušený politik, který patří do starého jádra PiS, takže bude schopný usmířit různé rozhádané frakce,“ píše komentátor listu Rzeczpospolita Michał Szułdrzyński.

Kvůli opozičnímu lídrovi také tábor PiS prosadil tzv. lex Tusk. Zákon zřizuje zvláštní komisi „vyšetřování ruského vlivu“ a dává jí široké pravomoci, včetně zákazu výkonu funkce spojené s veřejnými prostředky, a to až na 10 let. Opozice to vnímá jako pokus o ovlivnění svobodné politické soutěže a snahu zbavit se Tuska.