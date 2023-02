Německo má důkazy o ruských válečných zločinech, oznámil prokurátor

Německo uvedlo, že shromáždilo důkazy o ruských válečných zločinech na Ukrajině. V sobotu to řekl generální prokurátor Peter Frank.

„V současné době se zaměřujeme například na masové zabíjení v Buči nebo na útoky proti ukrajinské civilní infrastruktuře,“ řekl Frank listu Welt am Sonntag .

Ukrajina a její západní spojenci obvinili ruské síly ze spáchání zvěrstev v Buči, což je předměstí Kyjeva, krátce po zahájení invaze v únoru loňského roku. Moskva toto obvinění odmítla. Rusko se rovněž při svých útocích zaměřovalo na klíčovou infrastrukturu na Ukrajině, ale popírá, že by záměrně útočilo na civilisty.

Německo začalo shromažďovat důkazy k trestnímu stíhání možných válečných zločinů v březnu 2022. Mimo jiné mezi to patří výslechy ukrajinských uprchlíků a vyhodnocování veřejně dostupných informací, uvedl Frank a dodal, že němečtí prokurátoři zatím nevyšetřují konkrétní osoby.

Zda by to byl Mezinárodní trestní soud (ICC) nebo nějaký zvláštní tribunál, by podle něj záleželo na rozhodnutí mezinárodního společenství.