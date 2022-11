Neznámá kapitola ze života Karla Maye. Autora Vinnetoua zatkli v české stodole

Poprvé Karel May překročil hranici do Čech nejspíš už před útěkem z vězeňského transportu v roce 1869. Do jeho zločineckého „repertoáru“ totiž patřilo i pašování alkoholu.

Doloženy jsou ale až pozdější návštěvy, kromě útěkové anabáze a zatčení ve Valkeřicích už šlo o pobyty ze spisovatelského období.

1897 - západní a severní Čechy: Spolu s první manželkou Emmou cestuje Karel May z bavorského Regensburgu do západních Čech a navštěvuje Cheb, Sokolov a Chomutov. Sokolovský hostinský Franzl Scholz a jeho manželka Anna se nejspíš stali předlohou pro postavy, které ztvárnil v témže roce v románu Vánoce.

1897 - Brná (nyní součást Ústí nad Labem): V roce 1897 se Karel May do Čech ještě vrátil a ubytoval se v Penzionu Herzig v Brné u Ústí nad Labem (penzion fungoval i po sametové revoluci pod názvem Srdíčko). May zde napsal velké části románu Vánoce, ve kterém podle znalců popsal i některé své zážitky z unikání před zákonem po útěku ze Saska. Traduje se, že nechal vyklidit pokoj a zařídit jej jako indiánský příbytek, stěny prý zdobily zbraně.

Podle historika Martina Krska se okolní příroda mohla otisknout v Mayových románech.

„Rozeklaná skaliska domoviny Apačů připomínají Průčelskou rokli mezi Brnou a Němčí na okraji průmyslového města Ústí nad Labem. Romantické vodopády v okolí Stříbrného jezera pak zase mohly čerpat inspiraci z 12 metrů vysokého Vaňovského vodopádu hned na protější straně Labe,“ zauvažoval Krsek.

Od 90. let je v Ústí nad Labem podle Karla Maye pojmenovaná ulice a turistická stezka.

1898 - Praha: V únoru 1989 cestoval May přes Prahu do Vídně a v české metropoli se asi na týden ubytoval. O jeho pobytu informoval i tehdejší tisk. V říjnu téhož roku znovu přijel do Prahy, aby zde urovnal spor se svým českým vydavatelem Josefem Vilímkem. V Hotelu de Saxe v Hybernské ulici ho už jako velmi slavného spisovatele navštívil také tehdy třináctiletý Egon Erwin Kisch, pozdější německy píšící „zuřivý reportér“.