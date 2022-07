Orbánův ministr prosí v Moskvě o plyn. Lavrov se vedle něj pustil do Západu

Slova zazněla ve čtvrtek v Moskvě. Vedle Lavrova přitom stál dlouholetý maďarský ministr zahraničních věcí Peter Szijjártó, který se do Ruska vypravil prosit o posílení dodávek zemního plynu.

Loni v září Maďaři podepsali s ruským Gazpromem dvě dlouhodobé smlouvy, které počítají s dodávkou celkem 4,5 miliardy metrů krychlových plynu ročně potrubím přes Srbsko a Rakousko. Cesta tedy obchází Ukrajinu. Smlouva má trvat 15 let.

Maďarský ministr Szijjárto je jeden z mála evropských politiků, kteří se do Ruska po jeho přepadení Ukrajiny vypravili. V polovině dubna byl v Moskvě rakouský kancléř Karl Nehammer, ale jeho cesta k žádným výsledkům nevedla.

Sám Szijjártó dostal loni od Lavrova ruský Řád přátelství. Toho se nezřekl ani po ruské invazi, ani poté, co letos na jaře vyšlo najevo, že se hackeři napojení na ruské zpravodajské služby FSB a GRU nabourali do IT systému maďarského ministerstva zahraničí a dostali se k vnitřní komunikaci zahrnující i citlivé dokumenty NATO či EU.