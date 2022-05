Maďarsko vědělo o invazi předem, tvrdí Kyjev. Nesmysl, volá Budapešť

Ukrajina Maďarsko kvůli jeho politice opakovaně kritizuje. Na konci března se do Orbána pustil přímo prezident Volodymyr Zelenskyj. „Viktore, víš, co se děje v Mariupolu? Měl by ses v Budapešti projít po břehu Dunaje, je tam památník zavražděných Židů, byl jsem tam se svou rodinou. Vraždění, které připomíná, se teď odehrává znovu, jen trochu jinde. Myslím, že by ses měl rozhodnout, na které straně stojíš,“ prohlásil na unijním summitu.