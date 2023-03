Stíhačky pro Ukrajinu můžou být do několika týdnů, řekl Morawiecki

O společném předání letadel nedávno hovořili ministři obrany Polska a Slovenska. Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď minulý týden napsal, že Varšava by se společným postupem souhlasila.

Polský prezident Andrzej Duda už dříve v rozhovoru pro CNN řekl, že před dodáním polských stíhaček by se na takovém postupu nejprve museli shodnout spojenci.

Ukrajina by teď mohla dostat deset z nich. Kolik letadel by poslalo Polsko, není jasné. Šéf polské prezidentské kanceláře Pawel Szrot ale minulý týden uvedl, že počet stíhaček by byl menší než počet tanků Leopard 2, které Varšava poskytla Kyjevu v únoru, a těch bylo čtrnáct.