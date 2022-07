Posvátná neutralita měkne. Švýcaři už se nechtějí izolovat

Švýcarsko nedávno odmítlo žádost NATO, aby přijalo a doléčilo zraněné Ukrajince. Ministerstvo zahraničí alpské konfederace to zdůvodnilo neutrálním statusem země.

Konkrétně odkázalo na Ženevské úmluvy z roku 1949, podle nichž mají neutrální státy dohlédnout, aby vojáci vyléčení na jejich území nešli znovu bojovat. To by prý švýcarské úřady nebyly schopny zaručit.

Více už prezident své představy v Davosu nerozvinul. Co se přesněji pod novým pojmem myslí, vyšlo najevo teprve v polovině tohoto měsíce, kdy jeden ze švýcarských deníků zveřejnil pasáže z nové analýzy, která vznikla pod Cassisovým patronátem.

„Válka na Ukrajině urychlila přechod do nové epochy,“ citoval ze zprávy list Sonntagszeitung. Vyplývá z ní, že hlava státu chce úžeji spolupracovat s NATO a zmírnit omezení pro vývoz zbraní do demokratických zemí v případě jejich napadení.

Novou analýzu nyní připomínkují jednotlivá ministerstva, na konci srpna by ji měla schválit spolková vláda.

„Neutralita nemůže znamenat oportunismus. Co se týče našich hodnot, jsme částí západního světa. Měli bychom si ujasnit, kdo jsou naši nejdůležitější partneři,“ řekla Müllerová v rozhovoru na veřejnoprávní stanici SRF.

Často se uvádí, že kořeny švýcarské neutrality sahají až do začátku 16. století. V roce 1515 utrpělo tehdejší Švýcarské spříseženství drtivou porážku od Francie v bitvě u lombardského Marignana. Po této lekci měla konfederace cíleně upustit od dobyvačných válek.

Nová zpráva o neutralitě by měla vyjít vstříc skeptičtějším názorům Švýcarů. Podle červnového průzkumu vojenské akademie MILAK, která je součástí prestižního curyšského technologického institutu ETH, sice naprostá většina obyvatel neutralitu podporuje, jejich podíl nicméně klesl z 97 na 89 procent. S tím, že neutralita chrání Švýcarsko před vojenskými konflikty, pak souhlasilo jen 58 procent oslovených.

Stoupá naopak podpora úzké spolupráce s NATO. Ta se dlouhodobě držela kolem úrovně 40 procent, nyní ale dosáhla 52 procent. Vstup do NATO si dokáže představit sice jen 27 procent Švýcarů, ovšem i to je nejvíce od konce 90. let.