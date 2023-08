Spor o „nevděčnost“ mezi Varšavou a Kyjevem už hasí i Zelenskyj

„Nedovolme žádným politickým momentům pokazit vztahy mezi ukrajinským a polským národem, emoce by měly určitě opadnout,“ reagoval v noci z úterý na středu na roztržku mezi Kyjevem a Varšavou ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Przydacz v pondělí řekl, že Ukrajina dostala od Polska velkou podporu a „bylo by příhodné, kdyby začala doceňovat to, jakou roli Polsko poslední měsíce a roky v podpoře Ukrajiny hrálo“. Polský velvyslanec si pak v Kyjevě v reakci vyslechl, že „výroky o údajné nevděčnosti Ukrajinců za pomoc od Polska jsou nepravdivé a nepřípustné“.

Podle analytika české Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Michala Lebdušky šlo zřejmě o jednorázovou přestřelku, ze které nelze vyvozovat větší krize v polsko-ukrajinských vztazích. „Je to spíše nedorozumění na obou stranách. Nejprve nediplomatické vyjádření polské strany a potom přehnaná reakce té ukrajinské,“ míní.

Roli podle něj v celé věci hraje i skloňovaná krize kolem dovozu ukrajinského obilí do Polska. Varšava chce, aby se unijní zákaz importu ukrajinských plodin prodloužil i po 15. září.

Pokud by se podobné problémy na podzim opakovaly, znamenalo by to pro současnou vládu strany Právo a spravedlnost (PiS) velkou komplikaci před parlamentními volbami. Poslance a senátory si budou Poláci volit zřejmě v polovině října.