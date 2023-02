První symbol ruské krutosti. Snímek změnil Ukrajince život

„Jedna z raket dopadla před okna našeho bloku. Dodnes si pamatuji ten obrovský záblesk. Došlo mi, že válka začala,“ říká teď, rok od invaze, Kurylová pro polský deník Fakt . Právě do Polska pak žena před válečným konfliktem uprchla a teď žije ve Wojkowicích v polském Slezsku.

V těle měla zabodané úlomky skla a trosek. „Bolest jsem necítila, protože pracoval adrenalin, ale věděla jsem, že musím utíkat. Před domem byly sanitky, takže jsem poprosila o pomoc. Část střepů mi vytáhli, ovázali mi hlavu a chtěli mě vzít do nemocnice, jenže tam byla spousta lidí v horší situaci než já,“ řekla Kurylová Faktu.

S tím se podle ní pojí i určité poslání: „Mohu pomoct Ukrajině, aby vítězství přišlo co nejdřív.“

„Nikdy nezapomenu, co se stalo. Šrámy na duši mám ještě teď, i když můj obličej už vypadá dobře. Dodnes mám posttraumatický syndrom, každou noc mívám hrozné sny, že létají letadla, že letí rakety,“ líčí.

Ruská válka Kurylové zasáhla i přímo do osobního života. Zatímco ona uprchla do Polska, její manžel musel zůstat na Ukrajině, a to nakonec vedlo z manželovy strany k rozchodu. Oporou je teď ženě v Polsku její dcera.